Appuntamento domenica 3 ottobre con “Una domenica al santuario di Sant’Angelo a Palombara”

SAN FELICE A CANCELLO – (Fabio Gagliardi) Il comune di San Felice a Cancello, in collaborazione con le Associazioni Unac, La voce dei giovani, Vespa Club e Terra Nostra, organizza per il giorno 3 ottobre, una domenica speciale per tutti, cittadini e non. L’evento porta il titolo “UNA DOMENICA AL SANTUARIO DI SANT’ANGELO A PALOMBARA – FAMILY PICNIC E TREKKING”, ed ha come meta proprio il suddetto santuario, da poco ristrutturato dalla Diocesi di Acerra. Questa iniziativa ha come obiettivo la valorizzazione dei siti culturali e la promozione della cultura green. I partecipanti potranno sostare per trascorrere una giornata alternativa, stando a contatto con la natura. Per tale occasione è stata creata anche un’apposita area pic-nic. Il programma prevede la partenza alle ore 8:30 preso la Piazza Umberto I, di San Felice a Cancello.