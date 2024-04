Apre il centro commerciale più grande del Sud Europa. 2.500 posti di lavoro, 200 negozi e 25 ristoranti

Un albergo con 135 camere, una piazza-anfiteatro esterna per eventi, un parco verde di 15mila mq

NAPOLI – Ad ottobre 2024, il Centro Commerciale Maximall Pompeii aprirà al pubblico. La data ufficiale sarà resa nota tra qualche settimana.

4 anni dopo l’inizio dei lavori e dopo lo stop forzato della pandemia, la grande apertura è vicina.

Il Maximall Pompeii si presenta come il centro commerciale più grande del Sud Italia: il complesso si estende su un’area di 200.000 mq che ospiterà, oltre a numerosi servizi distintivi, circa 200 brand, distribuiti su due livelli, delle più importanti griffe nazionali ed internazionali che includono eccellenze della sartoria napoletana, tra i quali sarà possibile passeggiare con la sensazione di essere totalmente all’aperto grazie alla copertura realizzata interamente in vetro. Il complesso include anche un hotel 4 stelle con oltre 135 camere; un auditorium di 1.000 posti su circa 3.000 mq che ingloba cinema, teatro e sala conferenze; 25 ristoranti distribuiti su 3.000mq; una piazza-anfiteatro esterna per eventi di 6.000 mq sulla quale ammirare ogni giorno lo spettacolo mozzafiato offerto dalla fontana danzante il cui gettito supera i 25 mt di altezza; una seconda piazza multimediale interna di 800 mq; un parcheggio di 5.000 posti auto e 40 bus turistici. Inoltre, in una logica di grande attenzione all’ambiente, Maximall Pompeii offre un parco verde attrezzato e aperto al pubblico di 15.000 mq e un’inedita copertura di 10.000 mq, sulla quale è possibile fare jogging e godersi momenti di relax, ammirando l’incantevole veduta del Golfo di Napoli.

Si stima che questa apertura genererà 2.500 posti di lavoro, tra diretti e indiretti.

Il Centro Commerciale Maximall Pompeii è ubicato in Via Plinio – 80058 Torre Annunziata (NA).