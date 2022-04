Armato di coltello, aggredisce gli agenti e danneggia un’auto di servizio. ARRESTATO 34ENNE

CASERTA – Dopo una rissa, ha aggredito gli agenti intervenuti a riportare la calma ed e’ stato arrestato. Accade a Napoli, dove il giorno di Pasqua, volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenute in corso Arnaldo Lucci per una segnalazione della centrale operativa e hanno trovato tre uomini che si stavano prendendo a calci e pugni. I tre si sono allora allontanati in fretta in diverse direzioni, ma i poliziotti sono riusciti a fermarne uno. L’uomo pero’ ha iniziato una colluttazione e danneggiando un’auto di servizio. Bloccato e perquisito, e’ stato trovato in possesso di un coltello con la lama lunga 5 centimetri. B.A., 34 anni, casertano, destinatario tra l’altro di una misura del divieto di ritorno nel Comune di Napoli, e’ stato arrestato per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, nonche’ denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, danneggiamento ai beni della pubblica amministrazione e inottemperanza al divieto cui e’ sottoposto.