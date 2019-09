Armato di una bottiglia di vetro, ruba in un minimarket alla Rotonda di SAN NICOLA. Bloccato dai carabinieri

SAN NICOLA LA STRADA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, in San Nicola la Strada, durante un servizio di controllo del territorio, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, del cittadino senegalese M. M., cl. 1975, in Italia senza fissa dimora.

I militari dell’Arma sono intervenuti in Largo Rotonda del comune di San Nicola la Strada a seguito della segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112, da parte della proprietaria di un Minimarket del luogo per una rapina patita ad opera di un soggetto extracomunitario armato con una bottiglia di vetro.

I Carabinieri hanno intercettato l’uomo, che si era nascosto dietro un cespuglio armato con una sbarra di ferro. Lo stesso, alla vista dei militari, ha tentato di guadagnare la fuga con calci e pugni, venendo tuttavia bloccato dopo pochi metri. La refurtiva, consistente in alcune bottiglie di birra, non è stata rinvenuta. L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.