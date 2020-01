MONDRAGONE. Arrestata donna pusher. Scovata con la droga e poco meno di 3mila euro in contanti

MONDRAGONE – In Mondragone, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti D.S.A., 29 anni, del luogo.

I militari dell’Arma, a seguito di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione della 29enne hanno rinvenuto e sequestrato gr. 6,45 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, suddivisa in 29 involucri termosaldati; gr. 3,70 di sostanza stupefacente del tipo “crack”, suddivisa in 30 involucri termosaldati nonché la somma contante di € 2.635,00, ritenuta verosimilmente provento dell’illecita attività.

L’arrestata è stata tradotta presso il carcere femminile di Pozzuoli (Na).