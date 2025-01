ARRESTATI 3 GIOVANI LADRI. In fuga colpiscono l’auto dei carabinieri: feriti tre militari

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, nell’ambito dei servizi di prevenzione dei furti in abitazione, hanno arrestato tre giovani di origini albanesi, residenti in provincia di Caserta, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’operazione è scattata nel tardo pomeriggio di ieri, quando i militari hanno intercettato una Fiat Bravo sospetta durante un posto di controllo. Nonostante l’alt, i malviventi hanno proseguito la fuga a velocità sostenuta, dando inizio a un inseguimento lungo le strade periferiche della città.

Nel corso della fuga, i criminali hanno speronato l’auto dei Carabinieri, ma i militari sono riusciti comunque a fermare il veicolo e a far scendere i quattro occupanti, che si sono dati alla fuga a piedi nelle campagne circostanti. Tre di loro sono stati arrestati, mentre il quarto è riuscito a fuggire. Durante l’operazione, i Carabinieri hanno recuperato uno zaino con attrezzi da scasso, torce e radio ricetrasmittenti, elementi che suggeriscono il coinvolgimento dei malviventi in furti in abitazione recenti.

Nel corso dell’inseguimento, tre carabinieri sono rimasti feriti con prognosi tra i 12 e i 20 giorni. I tre arrestati, di età compresa tra i 24 e i 30 anni, sono stati tradotti nel carcere di Benevento a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini sono in corso per verificare eventuali legami con i furti verificatisi recentemente a Solopaca, Pontelandolfo e Guardia Sanframondi.

L’operazione si inserisce in un potenziamento dei controlli sul territorio, disposto dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di contrastare la recrudescenza dei furti in abitazione. Nella prossima settimana, inoltre, l’Arma dei Carabinieri potenzierà ulteriormente i servizi con l’impiego delle Squadre di Intervento Operativo (SIO) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli.