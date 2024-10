ARRESTATI DUE RICERCATI. In manette uomini del clan dei Casalesi

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito di attività di rintraccio di persone ricercate, ha arrestato 4 persone, tutte condannate per reati vari.

In particolare, la Squadra Mobile, nei giorni scorsi, ha individuato due pluripregiudicati 60enni, originari di Casal di Principe, destinatari di un ordine di cattura, in quanto condannati in via definitiva a 7 anni di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso.

I due arrestati, appartenenti alla fazione “Iovine” del sodalizio denominato “clan dei casalesi”, risultano essere gravati da numerosi precedenti per reati di criminalità organizzata.

I due sono stati rintracciati a Casal di Principe ed associati alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, per scontare la pena.