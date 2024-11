ARRESTATO falsario professionista 27enne: realizzava carte d’identità farlocche per malviventi e truffatori

Il materiale sequestrato è stato rinvenuto all’interno di una valigetta di colore nero poggiata sul divano del salone

VILLA LITERNO – E’ stato a seguito di una perquisizione domiciliare che i carabinieri della Stazione di Villa Literno hanno rinvenuto e sequestrato due carte d’identità falsificate valide per l’espatrio, apparentemente rilasciate dai comuni di Gessate (MI) e Roma, intestate a due diverse persone e riportanti foto di soggetti maschili, allo stato ignoti, non corrispondenti ai reali intestatari dei documenti. Inoltre sono state rinvenute e sequestrate 8 foto, in formato tessera, 5 delle quali identiche a quelle apposte sui documenti falsificati e 3 ritraenti soggetto di sesso maschile, allo stato ignoto.

Il materiale sequestrato è stato rinvenuto all’interno di una valigetta di colore nero poggiata sul divano del salone. L’uomo, con precedenti per truffa, è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa di convalida.