CAIAZZO – E’ stato arrestato dai carabinieri dopo 18 mesi di latitanza Petrovic Pedrag, 50 anni, serbo, gravato da un mandato di arresto internazionale per omicidio, commesso in Serbia. Si trovava a Caiazzo, dove girava indisturbato. Nel 2018 era stato arrestato dagli uomini dell’Arma a Piana di Monteverna e posto ai domiciliari, dandosi poi alla fuga nel 2019. Pedrag risponde non solo di omicidio, ma anche dialtri reati contro il patrimonio commessi in Italia.