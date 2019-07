ARRESTATO lo stalker casertano di Giorgia Meloni

TRENTOLA DUCENTA – Questa mattina la Digos della Questura di Roma ha posto agli arresti domiciliari a Trentola-Ducenta, N.R. che, da tempo, perseguitava la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Le indagini sono partite per individuare l’autore di numerosi messaggi inquietanti, di natura minatoria e diffamatoria, inviati sul profilo Facebook della leader di FdI. Dopo aver accertato che fosse lui l’autore dei messaggi, inoltre, l’uomo e’ stato fermato diverse volte alla stazione di Roma Termini dalla Polfer e della Digos di Roma, e ha riferito agli agenti di essere arrivato in treno dalla Campania proprio per andare a cercare l’abitazione di Giorgia Meloni. Proprio per questo, oltre agli arresti domiciliari, lo stalker e’ stato sottoposto anche al provvedimento del Questore di Roma del Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per anni 2 nella provincia di Roma.