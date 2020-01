SESSA AURUNCA – Era in permesso premio, pregiudicato per maltrattamenti in famiglia e lesioni, il 30enne, arrestato ieri, 1 gennaio. L’uomo ha aggredito violentemente con un bastone il padre, 62enne, provocandogli un trauma cranico e lesioni in tutto il corpo.

A fermare l’uomo sono intervenuti i carabinieri di Sessa Aurunca, che hanno bloccato l’aggressore e trasferito ai domiciliari in una residenza socio assistenziale. Due uomini dell’arma sono rimasti feriti.