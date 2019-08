ARRESTATO pusher. Nascondeva dosi di cocaina

VILLA LITERNO – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casal di Principe, in via Fiume a Villa Literno, nel corso di un servizio volto a prevenire e reprimere la commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto di M.L., 37 anni, del luogo.

L’uomo, a seguito della perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di gr. 13 di cocaina suddivisa in dosi, unitamente ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

M.L. è stato accompagnato agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria