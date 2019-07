Arrestato spacciatore 21enne. Trovate droga e munizioni

CASALUCE (red.cro.) – In Casaluce, i Carabinieri della Stazione di Teverola hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, Pier Luigi D’Alesio, 21 anni, del posto.

Il 21enne, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di gr.84,31 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, di nr. 2 pasticche di sostanza stupefacente del tipo “mdmi” pari a gr.1,20, nonché della somma contante di €. 90,00, ritenuta provento dell’attività illecita e di un bilancino di precisione.

Durante la perquisizione domiciliare i carabinieri hanno anche rinvenuto e sequestrato nr.8 munizioni da sparo.

L’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa di convalida.