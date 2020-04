ARRESTI PER DROGA. Mano pesante del giudice contro Fargnoli & co. 1 secolo di carcere per 9 imputati

ALIFE – Mano pesante del giudice contro diversi imputati del Matese, quasi tutti appartenente ad un unico nucleo familiare di Alife. Il tribunale ha inflitto quasi un secolo di carcere per 9 imputati.

Fargnoli Robert anni 17

Di Chello Maria Assunta anni 16 e mesi 10



Nardelli Maurizio anni 10 mesi 4Fargnoli Robert Junior 9 nove mesi 10Marcello Filomena anni 8 mesi 4Nardelli Cristian anni 7Teti Giuseppina Anni 8Lombardi Loredana anni 6 mesi 8Riccardo Raffaele anni 7 mesi 2.

Per Fargnoli Robert, Di Chello Maria Assunta e Nardelli Maurizio la pena potrebbe essere ridotta in quanto continuazione di reato con altre sentenza già emesse e che gli imputati stanno già scontato.

La Pubblica accusa aveva chiesto la condanna a 18 anni di carcere per Robert Fargnoli e Assunta Di Chello; 12 anni di carcere per Robert Fargnoli junior, Maurizio Nardelli e Cristian Nardelli; 8 anni di reclusione a carico di Giuseppina Tedi; 7 anni e 6 mesi di reclusione a carico di Loredana Lombardi e Filomena Marcello; 12 anni di carcere per Riccardo Raffaele.

La prima piazza di spaccio era stata creata nel comune di Alife, presso la palazzina delle case popolari occupata dal nucleo famigliare dei Fargnoli, dove si concentrava in maniera ininterrotta – sia in orario diurno che notturno – una quantità notevole di assuntori di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack ed hashish, provenienti principalmente dai comuni dell’alto casertano e del beneventano, che avevano possibilità di acquistare indistintamente i tre tipi di sostanza in relazione alle proprie esigenze. In tale luogo, dove Robert Fargnoli e Maria Assunta Di Chello – organizzatori della stabile attività di spaccio – continuavano a svolgere traffici di sostanze stupefacenti seppur sottoposti al regime degli arresti domiciliari per precedenti delitti specifici, era sempre garantita la presenza di uno dei componenti della famiglia che poteva soddisfare le notevoli richieste di stupefacenti avanzate dagli acquirenti, i quali solitamente risultavano essere già noti tossicodipendenti. Nella medesima abitazione veniva anche effettuata la preparazione del crack, mediante un processo di lavorazione della cocaina. Ad occuparsi dello spaccio al dettaglio, invece, Maurizio Nardelli, Robert Junior Fargnoli, Cristian Nardelli, Loredana Lombardi, Giuseppina Teti, Filomena Marcello e due minorenni, tutti incaricati di ricevere le direttive dai dirigenti della struttura, di occuparsi del trasporto delle sostanze stupefacenti e di procedere alle cessioni al dettaglio. La seconda piazza di spaccio, retta da Toni Porreca e Luigi Verolla è stata individuata a Piedimonte Matese ed era destinata a soddisfare le richieste di una fascia diversa di acquirenti. Si trattava per lo più di giovani locali, quasi tutti studenti o operai, che acquistavano sostanza stupefacente del tipo hashish per consumo personale o di gruppo.