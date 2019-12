Arriva a MARCIANISE il “PANE SOSPESO”: pagare il pane e lasciarlo a disposizione per chi ne ha bisogno. Ecco dove

Franca Abbate e I SAPORI DEL GRANO (panificio di fronte allo stadio di Marcianise) PRESENTANO: PANE SOSPESO.

Pane in sospeso come il caffè per chi non può comprarlo.

Dopo il caffè sospeso a Napoli arriva a Marcianise il pane in attesa, il PANE SOSPESO.

La consuetudine ottocentesca che prevedeva che i clienti più abbienti dei locali napoletani pagassero per le persone che non potevano permetterselo passa dai banconi dai bar a quelli dei forni.



La regola del “pane sospeso” è uguale a quella del “caffè”: dopo aver comprato il pane si può decidere di “acquistarne” altro per i più bisognosi.Il personale lo darà riservatamente a chi ne ha bisogno.

Sono davvero tante le persone che hanno difficoltà ormai anche ad acquistare un pezzo di pane. Questa iniziativa nasce per aiutare le famiglie in modo concreto con la discrezione necessaria al caso.

Dovremmo aderire anche noi all’iniziativa perché sappiamo bene come oggi, per alcune persone, anche comprare un chilo di pane, sia un costo difficile da sostenere.

Un piccolo gesto di condivisione potrebbe aiutare le famiglie in grave difficoltà economica.

Proviamoci anche noi!