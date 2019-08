😂😂😂 Arriva da MONDRAGONE il nuovo fenomeno del web: sulla Domiziana con la bici “ombrellata”

CELLOLE/MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – E per fortuna ogni tanto da Litorale Domizio giunge anche qualche notizia colorata, che strappa di certo una risata. Stanno facendo il giro del web alcune immagini pubblicate dalla pagina Big Brother Ambiente e Animali, di un tizio avvistato sulla Domiziana in sella ad una bici, con a seguito un grosso ombrellone per ripararsi dal sole. E mentre la mattina sono tanti i vacanzieri che corrono all’arrembaggio di un posto auto, in prossimitΓ del lido che frequentano, c’Γ¨ chi per raggiungere un pezzo di spiaggia, si ingegna come puΓ². Piccole istantanee estive, che stanno suscitando tra il popolo del web, stupore ed ilaritΓ .