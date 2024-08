Arriva la nuova social card. Ecco come funziona e a chi è indirizzata

Non serve fare domanda, i Comuni che hanno stilato la lista dei beneficiari li contatteranno direttamente

Mancano poche settimane alla partenza della nuova social card Dedicata a te, dal valore di 500 euro.

In queste settimane, infatti, i Comuni italiani e l’Inps stanno definendo le liste dei beneficiari che rispettano tutti i requisiti.

Per ottenere la carta acquisti bisogna avere un Isee familiare sotto i 15mila euro, non essere beneficiari di altri aiuti pubblici (né sostegni alla povertà, come l’Assegno di inclusione, né strumenti come la Cig).

A settembre, i Comuni inizieranno a inviare le comunicazioni ai nuclei beneficiari. Non è necessario fare domanda, quindi: chi rispetta i requisiti e rientra nella lista sarà contattato direttamente. La carta Dedicata a te si potrà ritirare presso l’ufficio postale, e sarà immediatamente attiva e carica.

Poi scatteranno le scadenze successive. Il primo pagamento andrà effettuato entro il 16 dicembre 2024, per evitare che i fondi decadano. Tutti i 500 euro, poi, dovranno essere utilizzati entro il 28 febbraio 2025.

A chi spetta, i requisiti per ottenere i 500 euro

La card è rivolta alle famiglie che rispettano specifici e stringenti requisiti. L’Isee deve essere al di sotto dei 15mila euro. Chi riceve un sostegno alla povertà o un sostegno alla disoccupazione è escluso dalla social card.

In più, Inps e Comuni hanno ricevuto l’indicazione di dare la priorità alle famiglie di almeno tre persone. In particolare, a quelle con figli sotto i 14 anni, poi a quelle con figli minorenni. Si può dire quindi che, considerate le risorse limitate stanziate dal governo (i beneficiari saranno in tutto circa 1,3 milioni di famiglie), i nuclei con meno di tre componenti resteranno quasi sicuramente senza card Dedicata a te.

Cosa si può comprare con i 500 euro



Chi otterrà la carta potrà spendere i 500 euro in vari modi. Innanzitutto per comprare beni alimentari di prima necessità, che il governo ha dettagliato in una lista (escludendo alcolici, bevande zuccherate e anche altri prodotti come le marmellate). In più, i soldi si potranno usare per fare il pieno di benzina, oppure anche per acquistare abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale.