Arriva l’esito del tampone per una consigliera comunale, tornata dalle vacanze in Grecia

SAN FELICE A CANCELLO – La consigliera comunale di San Felice Gelsomina Piscitelli si è sottoposta al tampone dopo le vacanze in Grecia. L’esito, anche per i suoi familiari, è stato negativo: “Volevo comunicare che io e la mia famiglia, visto che siamo rientrati da giorni da una vacanza in Grecia, ci siamo sottoposti al tampone laringo-faringeo come previsto dalla recente ordinanza. Gli esiti come già previsto sono tutti negativi, dato il nostro senso di responsabilità nell’osservare con la massima attenzione tutte le misure necessarie per evitare il peggio.

In attesa dei risultati siamo stati in quarantena presso la nostra dimora senza avere contatti con nessuno dei nostri familiari. Colgo l’occasione per fare un grande in bocca al lupo a tutte quelle persone che purtroppo stanno attraversando un difficile periodo a causa di questo virus.”