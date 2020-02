CASTEL VOLTURNO – La Provincia di Caserta si conferma una vera e propria miniera per il programma di canale 5 di striscia la notizia. Pochi minuti fa è andato in onda un servizio di Luca Abete, il quale, per l’ennesima volta è tornato a Castel Volturno, dove ha scoperto un commercio di auto, che attraverso dei prestanome, delle teste di legno, vengono vendute realmente ai immigrati privi del permesso di soggiorno. Domani l’approfondimento.