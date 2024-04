Arrivano nuovi autovelox sulla strada per il mare: ECCO DOVE

CARINOLA – La giunta comunale di Carinola ha dato il via libera al progetto per l’installazione di autovelox lungo la strada statale 7 Appia.

Il progetto è stato motivato dall’identificazione di tratti critici sulla SS 7 Appia nel territorio di Carinola, individuati dal Prefetto di Caserta nel provvedimento del 2 aprile 2024. Questi tratti, compresi tra il km 175+970, il km 178+300 e il km 180+910 della strada, sono stati identificati come zone dove l’installazione di dispositivi per il controllo del traffico è essenziale per garantire il rispetto delle norme del codice della strada e la sicurezza dei viaggiatori.

La spesa complessiva per l’installazione delle apparecchiature Atx è di 20mila euro.