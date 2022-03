Arrivati a CASERTA i primi 14 profughi ucraini. Ci sono bambini e una donna incinta

CASERTA – Sono arrivati a Caserta i primi 14 rifugiati ucraini, sette donne tra le quali una all’ottavo mese di gravidanza e sette bambini tra 1 ei 11 anni provenienti da Leopoli. Sono stati accolti da Ruslana Burko, la presidente della Confederazione delle comunità ucraine del centro-sud Italia, presso il circolo culturale ricreativo “Kozak Village” di via Marzano. Sul posto i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile di Caserta per accertarsi delle condizioni dei profughi e per stilare una lista di ciò di cui hanno bisogno.