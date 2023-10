Artigiano ucciso con un colpo alla testa: fissato l’interrogatorio per la compagna

Ucciso la sera del 12 giugno 2023

VAIRANO PATENORA – Fissato per il prossimo mercoledì 25 ottobre 2023, l’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, di Rosanna Oliviero accusata di aver ucciso, lo scorso mese di giugno, il suo compagno, Rino Pezzullo, durante una violenta lite. Attraverso la ricostruzione dei fatti, avvenuta mediante I’ incrocio e la comparazione di tutti gli elementi acquisiti, è stato possibile ricostruire che la sera del 12 giugno 2023, la vittima e la compagna, avevano avuto un animato litigio iniziato per le vie cittadine a bordo dell’auto dell’uomo e poi continuata in casa dell’artigiano dove la discussione è degenerata in aggressione fisica causando gravi lesioni personali a Rino, tali da causarne il decesso.

Determinante la relazione tecnica medico legale redatta del consulente tecnico della Procura che, oltre ad evidenziare la presenza su tutto il corpo della vittima di numerose ecchimosi, ha ricondotto la causa del decesso ad una grave lesività cranica con emorragia subdurale omolaterale, determinata, verosimilmente, in assenza di fratture o di altre lesioni al cranio compatibili con una caduta accidentale, da un violento colpo al volto.