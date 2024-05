Artisti del Gusto: lo chef Cirrone del Santupietro Restaurant entra nella guida de L’Arcimboldo

Due pennelli d’oro per il giovane chef che propone una cucina di mare che ha radicate le fondamenta culturali tradizionali.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. L’Arcimboldo magazine online, prende il nome dal pittore del ‘500 Giuseppe Arcimboldo poiché l’artista realizzò le famose “Teste Composte”, dipinti che rivelavano una figura umana mettendo insieme tra loro prodotti ortofrutticoli, pesci e prodotti di cucina.

” L’Arcimboldo d’Oro ” ovvero la statuina dorata dalla forma moderna e stilizzata, creata dal 3D Artist Francesco Conte esperto in lighting e look dev www.frankwy.com , nasce per premiare gli Artisti del Gusto, in Italia e all’estero, cioè coloro i quali che con la loro professione e suddivisi per categorie peculiari, rispondono ai seguenti requisiti nell’ambito enogastronomico: “Artisti del Gusto, custodi e ambasciatori di arti antiche, capaci di saper narrare la storia, di comunicare la cultura del proprio territorio, guardando al futuro e restando al passo con i tempi e le tendenze, con unicità e capacità emozionale”.

L’Arcimboldo d’Oro, inoltre equivale al simbolo del Pennello d’Oro, utilizzato dagli artisti per creare le proprie opere

Dopo una serie di valutazioni da parte di professionisti della comunicazione e dell’ambito gastronomico, meritevoli Artisti del gusto sono entrati a far parte della guida de L’Arcimboldo con l’assegnazione da uno a tre pennelli d’Oro.

Gianmarco Cirrone è entrato a far parte della Guida de L’Arcimboldo con l’assegnazione di 2 pennelli d’oro nella categoria Artista espressionista.

Gianmarco Cirrone classe ’98 è chef e patron del Ristorante SantuPietro a Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta.

Il giovane ed intraprendente chef, propone una cucina di mare che ha radicate le fondamenta culturali tradizionali, ma si esprime con tecniche e creatività che la rendono stuzzicante ed al passo con i tempi e le mode.

La passione per la cucina ha condotto Gianmarco per un percorso professionale ricco di esperienze lavorative di spessore, che gli hanno conferito un’ottima formazione professionale.

Gianmarco conseguito il diploma alberghiero, muove i primi passi nella cucina stellata della Chef Rosanna Marziale (Le Colonne); dopodiché approda sulla costiera Sorrentina dove inizia ad assimilare la cucina di mare (La Marinella).

Arricchisce la sua formazione con lo Chef Cristofaro Trapani al Byron*****L di Forte dei Marmi. Grazie a questa esperienza Gianmarco partecipa a diversi eventi nazionali e internazionali (presentazione Ferrari Portofino, Festa a Vico, Identità Golose, Forte Village “Celebrity Chef”, comparsa su Rai1 “Ricette Stellari”).

Ultima importante tappa prima del Santupietro è il Mudec – Tre Stelle Michelin dello Chef Enrico Bartolini.

Al Santupietro propone la sua cucina realizzata con un’accurata selezione di ingredienti di alta qualità, che portano nel piatto i sapori della tradizione dai profili contemporanei, armonie di gusto che si esprimono principalmente nella cucina di mare.

Il mio motto professionale: “ Puntare alla luna mal che vada avrò camminato tra le stelle”.