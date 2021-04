CASERTA – Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Caserta nella casa di cura Villa degli Ulivi, sita a San Leucio. Nel pomeriggio, infatti, si è sviluppato un incendio al quadro elettrico nel vano ascensore sito al secondo piano e allo stesso tempo ha preso fuoco anche l’ascensore. I pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza la struttura, verificando che all’interno non ci fosse nessuno. Non si registrano feriti.