ASL di CASERTA. Distretto 12, chiude l’ambulatorio di odontoiatria

Il responsabile Paolo Goglia, trasferito a Piedimonte, la dirigente Antonella Guida è già a lavoro per trovare una soluzione

CASERTA (Debora Carrano) – Chiuso l’ambulatorio di odontoiatria al Palazzo della Salute del Distretto 12, a Caserta. Nel mirino, la poltrona odontoiatrica che funzionava al cinquanta per cento. Ciò nonostante, il sanitario di servizio, il dottor Paolo Goglia, al momento trasferito all’Asl di Piedimonte, aveva continuato ad effettuare le visite mediche e altre prestazioni, non senza difficoltà.

Una bella gatta da pelare per il direttore, Antonella Guida, che in queste ore sta tentando di trovare una soluzione all’ennesimo problema riscontrato nei locali del Palazzo della Salute.