ASL DA RIDERE. Dietrofront: Pfizer Weekend è per gli over 40, non più per gli over 60

CASERTA – Pfizer Weekend fissato per i giorni 22 e 23 Maggio 2021 presso tutti i Centri Vaccinali dell’ASL Caserta, per la somministrazione del Vaccino “Pfizer” riservata agli utenti over 40 residenti nei Comuni afferenti all’ASL Caserta.

L’ASL Caserta ha organizzato, presso tutti i suoi centri vaccinali un Pfizer Weekend dalle ore 7:00 alle ore 23:30 del 22.05.2021 e dalle ore 7:00 alle ore 23:30 del 23.5.2021 per complessive 8.000 somministrazioni.

Tutti i residenti della Provincia di Caserta interessati a partecipare, dovranno necessariamente registrarsi all’indirizzo https://web.aslcaserta.it/PfizerWeekEndOver60 (inquadra il QR code sotto)

Per poter correttamente effettuare la registrazione sono indispensabili:

Codice fiscale Numero tessera Sanitaria Indirizzo e-mail Numero di telefono cellulare

Il portale per la registrazione sarà aperto a partire dalle ore 10:00 del 20.05.2021.

I posti a disposizione verranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione e distribuiti nei vari centri vaccinali dell’ASL. Sarà consentito overbooking che verrà utilizzato per successive convocazioni.

La conferma definitiva dell’avvenuta prenotazione avverrà nelle successive ore e solo dopo che questa amministrazione avrà effettuato tutti i necessari controlli di routine sugli iscritti.

Per conoscere l’esito definitivo della prenotazione, sarà sufficiente inquadrare il QR code presente sulla propria cedola di prenotazione (a partire dalle ore 10:00 del 21.05.2021).

Tutti gli assistiti per i quali i controlli di routine daranno riscontro positivo, riceveranno SMS di conferma con indicazione dell’orario e della sede vaccinale ed e-mail con allegato consenso e questionario da riconsegnare compilato. Viceversa, tutti gli assistiti per i quali i controlli di routine daranno riscontro negativo non riceveranno SMS ed e-mail ed inquadrando il QR code riceveranno messaggio di “prenotazione non presente”.

Si raccomanda, infine, di prestare la massima attenzione nell’inserimento dei dati, in particolare del numero di telefono e della e-mail (unici riferimenti di ricontatto), in quanto non sarà possibile modificarli successivamente.

L’orario di ingresso per ogni utente dovrà essere obbligatoriamente rispettato. In assenza di SMS o di e-mail, non sarà possibile accedere alla vaccinazione.

https://web.aslcaserta.it/PfizerWeekEndOver60