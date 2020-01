TEVEROLA – Ieri mattina un anziano è stato assalito e malmenato mentre si trovava per le strade della zona industriale di Teverola e lo svincolo che conduce alla Nola-Villa Literno. L’uomo, di 80 anni, ha riportato un trauma cranico a causa dell’aggressione e per questo motivo è stato trasportato nell’ospedale di Aversa. Non è grave, ma è stato sottoposto ad analisi. Resta ignota l’identità dell’aggressore.