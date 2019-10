Assalta a mano armata un distributore di benzina per soli 300€

SANTA MARIA A VICO – Stamattina una stazione di servizio in località Forchia è stato derubato da un singolo uomo armato: il malvivente, arrivato alle primissime ore, ha chiesto l’incasso al gestore della pompa di benzina dandosi poi rapidamente alla fuga in sella ad uno scooter.

Il bottino non è stato cospicuo, circa 300€, ma non è la prima volta che i distributori della zona subiscono furti del genere.