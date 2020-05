SANT’ANGELO IN FORMIS (CAPUA) – La tecnica, quella collaudata dell’asportazione violenta del bancomat, è sempre la stessa. E’ successo stanotte a Sant’Angelo in Formis, quando ignoti hanno prima distrutto la porta d’ingresso della Bcc portando via tutta la struttura del bancomat e quindi anche i soldi che c’erano all’interno. Sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di Capua.