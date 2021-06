Assalto alla stazione di servizio. Banda dell’Audi grigia messa in fuga

TRENTOLA DUCENTA (Christian e Lidia de Angelis) – Banditi prendono d’assalto stazione di servizio, ma fuggono a mani vuote. Alcuni notti fa, alle 3 del mattino, cinque banditi con passamontagna e berretti, sono scesi da un’Audi grigia e hanno scavalcato le barriere della stazione di servizio “Elvy SRL” di Trentola Ducenta per depredarla.

I balordi si sono avvicinati al bar dell’area di sosta in cerca di un punto da cui poter entrare ma il Custode Virtuale, connesso in tempo reale da remoto dalla sua postazione della piattaforma tecnologica BOR, in partnership con l’istituto di vigilanza privata DSS Security, ha rilevato tempestivamente la presenza dei soggetti sconosciuti e li ha allontanati in tempi record prima che potessero portare a termine il loro piano. La banda di malviventi si è data immediatamente alla fuga. Avvisato il titolare dell’accaduto, sono state informate anche le autorità competenti.