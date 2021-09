Assalto armato all’Eurospin, due rapinatori in fuga con l’incasso

Due banditi con il volto travisato hanno costretto i cassieri a consegnare l’incasso. Terrore tra i clienti presenti in quel momento nel supermercato: indagano i carabinieri

GRICIGNANO D’AVERSA Terrore all’Eurospin di Gricignano d’Aversa. Poche ore fa, erano all’incirca le 13, due banditi con il volto travisato sono entrati nell’ipermercato e, puntando le pistole contro i cassieri, si sono fatti consegnare l’incasso. I dipendenti, ovviamente, non hanno opposto resistenza davanti alle armi, mentre i clienti presenti in quel momento nella struttura sono rimasti paralizzati. Subito dopo sono stati allertati i carabinieri che hanno dato il via alle indagini.