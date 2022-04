Assalto armato all’ufficio postale, si difendono in aula i due ultrasettantenni arresati: “Eravamo disperati”

BELLONA – Ci sarebbe stata la disperazione per problemi economici alla base della tentata rapina alle Poste di viale Dante Alighieri a Bellona avvenuta nella tarda mattinata di sabato. Lo hanno riferito i due rapinatori, gli ultrasettantenni Cesare Ponzi, 71 anni, e Bruno Ruggiero Rapone, 74 anni, entrambi romani. Questa mattina si sono presentati dinanzi al gip Giovanni Mercone del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l’udienza di convalida del loro arresto. Considerata la condotta ed anche l’età dei due, il giudice ha disposto la sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Proseguono le indagini da parte dei carabinieri: è infatti emerso che i due rapinatori si sono avvalsi di un complice, rimasto a fare il palo, dileguatosi all’arrivo delle forze dell’ordine e tutt’ora ancora ricercato.