Assalto armato in farmacia, dipendente colpito alla testa col calcio della pistola

In due hanno rapinato l’attività riaperta da poco, dopo lavori di ristrutturazione.

GRAZZANISE. Due banditi, nel pomeriggio di mercoledì, hanno preso d’assalto la farmacia Corvino, nella frazione Brezza, del comune di Grazzanise. Uno dei due malviventi, armato di pistola, ha colpito il dipendente dell’attività con il calcio dell’arma per farsi consegnare il denaro contante contenuto nella cassa. I banditi sono poi fuggiti con l’esiguo bottino. Vista l’azione inusuale della rapina, gli investigatori ipotizzano un’azione intimidatoria nei confronti dei proprietari della farmacia stessa o l’azione di un gruppo di ladri inesperti. Tra l’altro, la farmacia aveva riaperto i battenti da pochi giorni. Era stata chiusa per lungo tempo per dei lavori di ristrutturazione. Sul colpo indagano i carabinieri della stazione di Grazzanise, su coordinamento della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.