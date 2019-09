Assolto dall’accusa di maltrattamenti in famiglia ma condannato ad un anno per non aver versato gli assegni familiari 24 Settembre 2019 - 14:54

ARIENZO (t.p.) – Si è celebrato questa mattina il processo a carico di Franco Rivetti, di Arienzo, accusato di maltrattamenti in famiglia. Il 41enne è stato assolto da questa accusa, così come chiesto dalla difesa avvocato Achille D’Angerio, mentre è stato condannato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere ad un anno (con pena sospesa) per il mancato versamento dell’assegno familiare. Il pm aveva chiesto due anni e sei mesi.