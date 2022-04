Assolto il consigliere regionale Massimo Grimaldi: “Oggi è il mio 25 aprile”

CARINOLA – Assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa il consigliere regionale di Carinola Massimo Grimaldi.

“Assolto con formula piena dalla accusa di concorso esterno- scrive sui social-

Si chiude per me, e per i miei affetti più cari, una fase dolorosa. Oggi è il mio vero 25 aprile!

Ho sempre rispettato il lavoro della Procura, chi ha condotto le indagini ha fatto il proprio dovere, ed ho sempre confidato nella serenità e professionalità dei magistrati che lavoravano sulle carte. È con questo spirito che ho affrontato questi mesi.

Ora si riparte. Con entusiasmo sempre maggiore e con nuovo slancio.

Prima di farlo ringrazio, qui e pubblicamente, chi è mi è stato vicino, la mia famiglia, chi mi ama. I miei legali che sono stati preziosi, in particolare Claudio Botti e Carlo de Stavola che si è dimostrato superlativo sotto tutti gli aspetti.”