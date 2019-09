MARCIANISE – Crolla palo delle luminarie e prende in pieno una donna. E’ accaduto poco fa nella centralissima via Roma dove si trovano ancora i pali delle luminarie eretti per la festa del Crocifisso, terminata giovedì scorso.

La donna è stata soccorsa nell’immediato da alcuni passanti. Dopo qualche minuto è giunta sul posto un’ambulanza del 118 per trasportare la donna al pronto soccorso e sottoporla ad accertamenti, e i vigili urbani che hanno dovuto effettuare i rilievi su quanto accaduto.