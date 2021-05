ASTRADAY. La carica degli under per smaltire le dosi di vaccino che gli over non vogliono fare. L’Asl ovviamente in tilt. Ecco in quanti si sono prenotati

Luoghi e orario, ecco dove verranno fatte le iniezioni. Ieri sera a mezzanotte e un secondo la prevedibile figuraccia dell’azienda sanitaria di Caserta che solo stamattina, circa un’ora fa, ha ripristinato la piattaforma, probabilmente appoggiandosi su un normale server più accogliente

CASERTA – Naturalmente, com’era scontato, l’Asl di Caserta si è fatta trovare impreparata. Non conoscendo i requisiti minimi di una ram informatica, cioè di uno spazio di agibilità in cui far pascolare liberamente le query, cioè le richieste di accesso ad un servizio, il disastrato sito aziendale è andato in crash un secondo esatto dopo la mezzanotte.

E’ probabile che il ripristino di stamattina, avvenuto ore e ore dopo proteste, accuse di brogli, contestazioni, sia avvenuto grazie alla struttura che invece lavora per la Soresa, cioè l’azienda partecipata dalla Regione che gestisce in pratica tutto il sistema sanitario e, in questo periodo, tutto il meccanismo sanitario legato alla prenotazione dei vaccini. Si conferma la nostra previsione e cioè che la piattaforma è stata presa d’assalto, che tutti vogliono fare il vaccino AstraZeneca, ma siamo pronti a scommettere che si tratta per il 90% di persone sotto i 30 anni, cioè di giovani, che come abbiamo anche scritto l’altro giorno, pur di recuperare la vivibilità soprattutto in sede di una movida ormai invalidata dal covid, si inietterebbero anche l’idrolitina.

Resta ovviamente la nostra dura critica nei confronti di un’Asl, la quale non ha voluto muoversi con limpidezza, con trasparenza, dato che già da una settimana era noto che nelle stive della Regione giacevano circa 150.000 dosi di AstraZeneca che nessun prenotato sulle piattaforme ordinarie voleva fare. O meglio, nessuno o pochi. Dunque, per non ritrovarseli sullo stomaco, sono stati chiamati a raccolta i giovani che non hanno alcuna difficoltà neppure a fronteggiare quelle eventuali 10 0 12 ore di malessere che la dose del vaccino, sperimentato all’università di Oxford e prodotto dall’azienda anglo svedese determina.

Sono 4.800 i cittadini di tutta la provincia di Caserta che sono riusciti a prenotare un posto per ‘l’Astra day’.

Si partirà alle ore 6:00 di martedì 11 maggio, fino alle 6:00 del 12 maggio, nella caserma Ferrari-Orsi Brigata Garibaldi.