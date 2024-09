Attenzione a MARCIANISE: due finti operatori del Santobono chiedono soldi per il Natale dei bambini. Ma sono truffatori

Sono stati avvistati in via Como, via Cremona, via Milano, via Kennedy e nelle vicinanze di piazzetta Brescia

MARCIANISE – Si presentano come operatori del “Santobono-Pausillipon” e chiedono denaro casa per casa. La segnalazione giunge direttamente dalla direzione del presidio ospedaliero nei confronti di due uomini che da questa mattina percorrono le strade di Marcianise in cerca di donazioni.

I due uomini sostengono di raccogliere soldi per acquistare regali di Natale ai piccoli pazienti oncologici dell’ospedale pediatrico.

Sono stati avvistati in via Como, via Cremona, via Milano, via Kennedy e nelle vicinanze di piazzetta Brescia.