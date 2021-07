ATTENZIONE ALLA VOLKSWAGEN T-ROC!! Truffa dello specchietto mentre prende il bimbo all’asilo. Mamma raggirata di 120 euro

SAN PRISCO – Ancora una truffa dello specchietto. Questa volta l’episodio è avvenuto in via Gianfrotta a San Prisco e la vittima è stata una donna che aveva appena prelevato il bimbo all’asilo. La notizia l’abbiamo appresa dal gruppo Facebook “Ciò che vedo in città – SMCV” dove è proprio la vittima a raccontare ciò che è accaduto in un post pubblicato un’ora fa e che vi riproponiamo qui di seguito:

“Buonasera volevo segnalare una spiacevole situazione avventura che mi è capitata poco fa a via Gianfrotta San prisco…. Dopo aver preso mio figlio dall’asilo come al solito percorrevo via Gianfrotta per far ritorno a casa…all’improvviso sento un rumore tipo sassolino sulla fiancata sinistra della macchina… Più avanti mi accosto per verificare cosa fosse successo e mi ritrovo una Volkswagen t-roc targata GD113RT di fianco con a bordo un ragazzo sui 35 anni che mi dice: “ma che fai prima mi becchi lo specchietto e poi te ne scappi??!” beh io chiedo scusa perché nn mi ero resa conto di avergli preso lo specchietto e lui continua dicendo: “vabbe per nn farti fare Cid e non farti aumentare l’assicurazione vediamo quanto costa uno specchietto compatibile e mi risarcisci in contanti” nel frattempo chiamo mio marito e lui insiste che non può aspettare perché è in partenza per Bologna…Io presa dalla paura… Perché in macchina avevo entrambi i bambini piccoli gli do i soldi…morale della favola mi truffa di 120€!!!

Spero che questa mia disavventura servi da lezione ad altre persone…”