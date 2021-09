LE FOTO. AUGURI NONNO ACHILLE! Cavaliere della Repubblica e Decano del commercio, compie 100 anni

MONDRAGONE (MARIA Assunta Cavallo) – Una notizia bella, di quelle che vorremmo sempre scrivere. Achille Neri compie oggi 100 anni. Un secolo di vita vissuto con energia e vitalità da questo nonnino molto noto, di classe e dai modi gentili come solo un uomo di altri tempi può essere. Cavaliere della Repubblica e Decano del Commercio, ha ricevuto una targa di auguri e una Santa benedizione Apostolica da estendere a tutti i suoi familiari ed amici e come ciliegina sulla torta, gli sono giunti anche gli auguri da Silvio Berlusconi. Insomma, un compleanno indimenticabile sotto tutti i punti di vista. Cogliamo l’occasione per augurare ad Achille, un proseguo di vita sereno e felice.