Aumentano gli studenti positivi al Covid, il sindaco chiude le scuole

FALCIANO DEL MASSICO – Disposta la chiusura dei plessi scolastici delle scuole dell’infanzia di via Ponticelli e via Tiglio, e della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado insistente sul territorio comunale. Il sindaco, Erasmo Fava, ha firmato l’ordinanza che si è resa necessaria in conseguenza all’aumento dei contagi da Covid tra gli studenti: “In questi giorni stiamo registrando un aumento dei casi di Covid-19 nel nostro comune. Attualmente abbiamo 23 concittadini risultati positivi tra cui anche molti studenti. Un dato che deve farci alzare la guardia” .

Da qui la misura precauzionale della chiusura delle scuole, in vigore nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 novembre “al fine di procedere alla disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria degli ambienti scolastici”, si legge nell’ordinanza del sindaco.” Inoltre il primo cittadino ha anche annunciato “a malincuore” la sospensione dei mercatini di Natale “per evitare situazioni di assembramento”. Tuttavia resta allestito il Villaggio di Babbo Natale nella villa comunale con animazione nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid.