“Autismo: consapevolezza, inclusione e responsabilità sociale”: il Questore al Teatro della legalità di Casal di Principe per la giornata mondiale

Evento organizzato dalla Cooperativa Sociale “La Forza del silenzio” fondata da Vincenzo Abate

CASERTA – In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il Questore di Caserta Andrea Grassi ha partecipato, presso il Teatro della legalità di Casal di Principe, all’evento organizzato dalla Cooperativa Sociale “La Forza del silenzio” fondata da Vincenzo Abate, appartenente alla Polizia di Stato, dal titolo “Autismo: consapevolezza, inclusione e responsabilità sociale”.

La manifestazione, moderata dalla giornalista Marilù Musto, è stata occasione di approfondimento e sensibilizzazione sul tema dell’autismo, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza e favorire il coordinamento di azioni e politiche delle Istituzioni.

Il Questore ha sottolineato l’impegno quotidiano della Polizia di Stato nella tutela dei più deboli e l’importanza della parità di trattamento in senso sostanziale attraverso azioni concrete volte alla loro inclusione, come accade grazie al Piano di assistenza continuativa Marco Valerio, rivolto ai figli dei dipendenti ed ex dipendenti della Polizia di Stato affetti da patologie ad andamento cronico e si concretizza con l’erogazione di un contributo economico annuale.

All’iniziativa hanno preso parte il Prefetto di Caserta, Lucia Volpe, e diversi esponenti politici, tra cui l’onorevole Chiara Colosimo, Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Mario Morcone, assessore regionale alla legalità, sicurezza e immigrazione e Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio regionale campano.