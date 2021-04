Autista del 118 alza le mani contro i carabinieri: ARRESTATO

ROCCAMONFINA – È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Questo il brutto epilogo al termine di una semplice azione dei carabinieri, avvenuta a Roccamonfina, nei confronti di un soccorritore del 118.

L’uomo dal 2020 era in regime di detenzione domiciliare per reato di stalking ed estorsione ai danni di colei che fu la sua convivente punto Durante il controllo dei militari, un controllo di routine, ha iniziato a inveire contro gli uomini dell’Arma, alzando addirittura le mani. Inevitabile, a questo punto, arresto per resistenza a pubblico ufficiale.