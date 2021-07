Autista perde il controllo della betoniera e finisce in una scarpata

CERVINO – Tragedia sfiorata sulla strada per Durazzano nel territorio di Cervino. Questa mattina, poco dopo le 8,00, l’autista di una betoniera ne ha perso il controllo, per cause ancora in fase di accertamento, andando a finire in una scarpata. Il mezzo si è capovolto e l’autista è rimasto seriamente ferito. Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto immediato dell’uomo in ospedale. Al momento la strada risulta interdetta al traffico per lo svolgimento delle operazioni di recupero del mezzo.