Auto a folle velocità quasi travolge una bambina. La mamma racconta di quei secondi terribili

PIEDIMONTE MATESE – Momenti di grande paura questa mattina in via Caso, di fronte alla scuola media di Piedimonte Matese.

Un’auto a grande velocità ha intrapreso la strada, non rendendosi forse conto, però, che si tratta di una zona con un enorme attraversamento di ragazzi e genitori, visto la presenza dell’istituto.

Come racconta la mamma della bimba di 8 anni, la piccola si è salvata per pochi centimetri da un violento impatto, visto che la macchina ha frenato giusto in tempo e tantissimi sono i genitori e i ragazzi testimoni di questa scena.

La bambina, racconta sempre la madre, dell’età di 8 anni, ha iniziato a piangere per lo shock ma, fortunatamente, non ha riportato danni fisici.

Anche un’altra donna ha raccontato la testimonianza di quanto successo stamattina a lei, ovvero il rischio di un investimento sempre su via Caso.

I genitori chiedono a gran voce l’istituzione di un semaforo che possa rallentare l’andamento delle vetture sul tratto.