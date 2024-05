Auto centra la pensilina del bus, coinvolte 4 giovanissime

L’incidente è avvenuto in mattinata in via Napoli.

VAIRANO PATENORA/PIETRAMELARA. Un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi, quello che si è verificato stamattina nel centro di Vairano Scalo, in via Napoli, nei pressi di un distributore di carburante. Un’auto ha centrato in pieno la pensilina per la fermata degli autobus e la struttura, come si vede dalla foto, è stata completamente distrutta.

Fortunatamente in quel momento non c’era nessuno che aspettasse il mezzo pubblico, riparandosi dal sole, sotto quella stessa pensilina. Nessun danno neppure per le quattro ragazze che erano a bordo dell’autobus. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato gli accertamenti del caso