CAPODRISE – Incidente, ieri sera, per una giovane coppia di Marcianise. Per cause ancora in fase di accertamento, poco dopo mezzanotte nella zona del rione Marte, al confine tra Capodrise e Marcianise, l’auto sulla quale viaggiavano si è andata a schiantare contro il ponte tra via Santa Maria degli Angeli e via Marte, nel territorio di Capodrise. Sono stati alcuni passanti ad allertare i soccorsi per i due giovani che sono stati trasportati con l’ambulanza in ospedale.