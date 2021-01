Auto contro scooter. Ferito centauro

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Grave incidente, auto contro scooter, ferito il centauro. Ieri pomeriggio intorno alle 17:15 circa lungo Viale Europa ad Aversa, nei pressi dell’uscita della Provinciale 335 Aversa Nord, si è verificato un violento scontro tra uno scooter e due auto per cui il giovane in sella è finito con lo sbalzare in terra riportando gravi ferite e lesioni, pesanti i danni al mezzo e alle vetture coinvolte. Sul posto immediato l’intervento dei soccorsi i sanitari del 118 che hanno trasportato il centauro al pronto soccorso, pare, non sia in pericolo di vita, e la polizia municipale di Aversa per gli accertamenti del caso e regolare la viabilità.