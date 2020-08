Auto contro scooter in viale della Libertà. Centauro finisce in ospedale

LUSCIANO – (Christian e Lidia de Angelis) Auto contro scooter in viale della libertà: motociclista in ospedale. Un motociclista è stato trasportato in ospedale in seguito a un incidente verificatosi ieri sera intorno alle 19,45, lungo viale della libertà a Lusciano in prossimità dell’accesso alla Provinciale 335 direzione Caserta. Il motociclista in sella allo scooter si è scontrato contro una Fiat Punto Grande, forse per un sorpasso azzardato, l’impatto è stato così violento che il centauro è sbalzato in terra, riportando lesioni e ferite tanto che è stato necessario il trasporto in ospedale ad Aversa. L’uomo al volante della macchina è uscito completamente illeso dall’impatto. La persona in sella al ciclomotore è stata invece sbalzata sull’asfalto. Soccorso immediatamente dallo stesso automobilista e da alcuni passanti, il ferito era vigile e cosciente al momento dell’arrivo di un’equipe del 118 e delle forze dell’ordine intervenute per accertare la dinamica dell’incidente e regolare la viabilità.