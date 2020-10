CASERTA – Si è verificato un incidente mortale in Sardegna lungo la Statale 131. Giuseppe Carta, 45 anni, originario di Cagliari, ccarabiniere, è deceduto. Era nella sua Alfa Romeo quando è finito sotto un tir. Ferito in modo grave anche l’autista dell’auto e suo collega, Gianluca Danza, 29 anni, originario di Caserta, che è stato portato in ospedale a Sassari con un elicottero del 118.